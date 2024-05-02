Німеччина

Німець не зіграє в найближчому матчі.

Вінгер мюнхенської Баварії Лерой Сане отримає відпочинок від головного тренера Томаса Тухеля в найближчому матчі чемпіонату Німеччини проти Штутгарта.

За інформацією від видання Kicker, наставник мюнхенців вирішив поберегти німця до матчу-відповіді проти мадридського Реала в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у першому поєдинку проти Королівського клубу Сане відзначився голом і допоміг своїй команді зіграти внічию 2:2 на домашньому стадіоні.

Гра у відповідь відбудеться в середу на Сантьяго Бернабеу.

Сане в цьому розіграші чемпіонату Німеччини записав на свій актив 8 голів і 11 результативних передач.