Німець не зіграє в найближчому матчі.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
02 травня 2024, 13:18
Вінгер мюнхенської Баварії Лерой Сане отримає відпочинок від головного тренера Томаса Тухеля в найближчому матчі чемпіонату Німеччини проти Штутгарта.
За інформацією від видання Kicker, наставник мюнхенців вирішив поберегти німця до матчу-відповіді проти мадридського Реала в півфіналі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, у першому поєдинку проти Королівського клубу Сане відзначився голом і допоміг своїй команді зіграти внічию 2:2 на домашньому стадіоні.
Гра у відповідь відбудеться в середу на Сантьяго Бернабеу.
Сане в цьому розіграші чемпіонату Німеччини записав на свій актив 8 голів і 11 результативних передач.