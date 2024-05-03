Німеччина

Німець впевнений у позитивній стабільності в Баварії.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель висловився стосовно майбутнього матчу його команди зі Штутгартом в рамках 32-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Друге місце ніколи не буде метою Баварії. Проте завтра на нас чекає великий виклик. Я думаю, ми знаємо, що на нас чекає. Суперник грає дуже спокійно, буквально на автоматі. Штутгарт постійно грає на верхній межі своїх можливостей. Це буде важкий матч для обох команд.

Робота в Баварії для мене була досить привабливою. В іншому випадку я б вважав за краще не погоджуватися. Прямо зараз я все ще тренер Баварії. Перед нами стоять цікаві завдання, ми хочемо вийти у фінал Ліги чемпіонів. Загалом, щодо майбутнього мюнхенського клубу я спокійний", — сказав німецький фахівець.

Центральний матч 32-го туру чемпіонату Німеччини між Штутгартом та Баварією відбудеться четвертого травня, о 16:30 за київським часом.