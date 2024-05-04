Німеччина

Чергового гола за сезон від Кейна команді Томаса Тухеля знову не вистачило навіть для нічиєї.

Чемпіонські перегони в німецькій Бундеслізі вже встигли завершитись кількома тижнями тому, коли леверкузенський Баєр перетнув ту межу набраних очок, коли він уже остаточно став недосяжним для усіх переслідувачів. Головним із них була мюнхенська Баварія, проте її поточна друга сходинка в турнірній таблиці також залишалась під певними питаннями.

Але вже після матчу тридцять другого туру національної першості "Рекордмайстер" міг зняти із себе тягар від постійного тиску з боку Штутгарта, який цього сезону забрався надзвичайно високо й точно вже не залишить межі зони Ліги чемпіонів УЄФА. Щоправда, "шваби" все ще могли стати четвертими й навіть п’ятими, тож від матчу на Мерседес-Арені їм також була потрібна максимальна кількість очок. Ну й реванш за 0:3 в першому колі, певна річ.

Генеральний задум Тухеля на цю гру полягав у наслідуванні ідей Почеттіно про те, що "всі мають страждати заради перемоги". От Баварія й страждала від усього: від розбитої голови Даєра, від травми Геррейру під час спроби заблокувати дальній удар суперника, від постійних атак "швабів", які володіли ініціативою та постійно нагнітали. Загалом, усе робилось задля того, аби на поїздку до Мадриду залишилось хоч трохи сил.

Зрештою, це призвело до чергового фіаско. І якщо на м’яч Стергіу за підсумком красивої комбінації на правому фланзі атаки в Баварії знайшлись сили для відповіді, хоча й пенальті Гнабрі в боротьбі проти Антона на протилежному боці поля заробив "такий собі", м’яко кажучи, а Кейн його потім реалізував. То ось далі перебудуватись команда Тухеля вже не змогла.

А може й суперники не дозволили — тут залежить від того, із якого боку подивитись. Забий Шупо-Мотінг свій вихід віч-на-віч із Нюбелем на початку другого тайму, і все, далі була б геть інша розмова. Але Ерік-Максім пробив так, що й казати зайвий раз про це не варто, після чого "шваби" прокинулись і вже довелось Ноєру рятувати власні ворота від постійної загрози.

Моменти в господарів виникали якось самі по собі — вони не зупинялись, а захист Баварії, уже без Даєра та з вибуховою парою Кім – Упамекано в центрі, постійно когось губив. У підсумку Себастіан Генесс ще й замінами докинув свіжості в ногах своїй атаці й Сілас голом та асистом на Йона на відтинку в десять хвилин вирішив долю протистояння на долю власної команди. А що команда Тухеля? Сьогодні вона хоч створювала моменти, але реалізація дуже сильно підвела.

У наступному турі Штутгарт гостюватиме в Аугсбурга, тоді як мюнхенська Баварія прийматиме Вольфсбург одразу після матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі мадридського Реала.— Баварія 3:1Стергіу, 29, Йон, 83, Сілас, 90+3 — Кейн, 37 (пен.)Нюбель — Стергіу, Антон, Руо (Дауд, 72), Іто — Каразор, Штіллер — Левелінг (Сілас, 79), Фюріх (Йон, 72) — Ундав (Раймунд, 90+1), Гірассі.Ноєр — Кімміх (Мазрауї, 63), Кім Мін Дже, Даєр (Упамекано, 46), Девіс — Павлович, Геррейру (Горецка, 17) — Гнабрі (Сарагоса, 64), Шупо-Мотінг, Тель (Сане, 71) — Кейн.Попередження: Антон — Даєр, Павлович