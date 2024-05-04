Завершилися три поєдинки 32-го туру німецької Бундесліги.
Ройс, getty images
04 травня 2024, 18:39
У рамках тридцять другого туру чемпіонату Німеччини у суботу, 4-го травня, відбулися три матчі.
Дортмундська Боруссія перед матчем-відповіді з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів вщент розбив середняка Бундесліги Аугсбург.
Боруссія Дортмунд — Аугсбург 5:1
Голи: Мукоко, 4, 30, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 - Варгас, 32
Боруссія Дортмунд: Кобель — Морєй (Шлоттербек, 63), Пападопулос, Зюле, Вольф (Озджан, 63) — Нмеча (Забітцер, 73), Ветьєн — Ройс (Брандт, 66) — Мален (Адеємі, 63), Мукоко, Байно-Гіттенс
Аугсбург: Кубек — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Бауер (Пфейффер, 67) — Брайтгаупт (Енгелс, 77), Маєр (Комур, 73) — Варгас (Дорш, 67) — Тіц (Бельйо, 67), Демірович
Попередження: Бауер
Вольфсбург вдома не залишив шансів аутсайдеру чемпіонату Дармштадту 98.
Вольфсбург — Дармштадт 3:0
Голи: Віммер, 8, Вінд, 10, Черні, 90+3
Вольфсбург: Кастельс — Баку (Камінські, 65), Лакруа, Єнц, Меле Педерсен — Арнольд, Герхардт — Маєр (Томаш, 90), Віммер (Цезігєр, 66), Паредес (Черні, 82) — Вінд (Беренс, 82)
Дармштадт: Брунст — Циммерманн, Кларер, Магліца (Мюллер (Сейдел, 46), 34) — Карич (Шнельхардт, 85), Мюллер (Сейдел, 46), Юстван (Аранія, 85), Нюрнбергер — Мелем — Вільхельмссон (Хонсак, 60), Скарке
Попередження: Мюллер, Магліца, Циммерманн
Вердер вдома не зміг втримати перемогу над Боруссією М, пропустивши другий гол у компенсований арбітром час.
Вердер — Боруссія Менхенгладбах 2:2
Голи: Вольтемаде, 45+1, 66 - Хак, 8, Нойгаус, 90+1 (пен)
Вердер: Цеттерер — Велькович, Фрідль, Юнг (Штарк, 76) — Вайзер, Біттенкурт (Деман, 84), Лінен, Агу — Шмід, Вольтемаде (Стаге, 76) — Дукш (Ковнацкі, 90)
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Фрідріх (Лайнер, 71), Елведі, Ітакура — Хонорат (Нойгаус, 71), Вайгль, Скаллі — Райтц (Сібачо, 78), Коне (Нгуму Мінполе, 70) — Плеа (Чванчара, 46), Хак