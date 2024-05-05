Німеччина

Не тільки Баєр встановлює рекорди, але й окремі його гравці.

У неділю, 5 травня, Айнтрахт приймає на своєму полі Баєр у матчі 32-го туру Бундесліги. Після 77 хвилин гри рахунок 4:1 на користь гостей.

Ворота Баєра в цій зустрічі захищає Лукаш Градецькі.

Для фіна це 292-й матч у Бундеслізі, він став голкіпером-легіонером із найбільшою кількістю матчів в історії вищого дивізіону чемпіонату Німеччини.

Градецькі побив досягнення Яна Зоммера, який виступав за Баварію і гладбахську Боруссію.