Німеччина

Другим після Ноєра бути завжди важко.

Коли німецький воротар Мануель Ноєр отримав складну травму ноги під час катання на лижах у грудні 2022 року, після чого вибув майже на рік, мюнхенська Баварія забила на сполох у пошуку можливостей для ротації на позиції голкіпера.

Тоді дуже вчасно для "Рекордмайстера" влітку 2023 відбувався чемпіонат Європи серед молодіжних команд віком до 21 року, тож клуб мав можливість підписати когось із талановитих проспектів за порівняно невеликі гроші.

Ізраїльський воротар Даніель Перец непогано зарекомендував себе на тому форумі, і в підсумку його придбали з Маккабі Тель-Авів за 5 млн євро.

Однак відтоді минув майже весь футбольний рік і за цей час 23-річний виконавець провів лише один матч у Кубку Німеччини, не пропустивши голів.

Ідеальна статистика, проте недостатня для набуття ігрової практики на високому рівні.

Саме тому, як повідомляє німецька преса, Перец звернувся до клубу з проханням про оренду на наступний сезон.

Реальні перемовини Баварія наразі з цього приводу веде тільки з бельгійським Андерлехтом, проте данські Брондбю та Копенгаген уже вишукувались у чергу потенційних претендентів.

Жодних домовленостей наразі немає, проте Баварія задоволена прогресом свого воротаря та залюбки погодиться на набуття ним більшої ігрової практики в іншому клубі.