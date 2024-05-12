Німеччина

Досвідчений форвард зараз виступає у Шальке.

Сімон Теродде завершити кар'єру наступного літа — повідомляє офіційний сайт Шальке.

У складі команди Сімон виступає з 2021 року. Разом з нею Теродде зміг виграти другу Бундеслігу у 2022 році.

Також форвард підвищувався у класі з Кельном та Штутгартом. Крім того, є одним з найкращих бомбардирів в історії другого німецького дивізіону.

Цього сезону 36-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 4 асисти.