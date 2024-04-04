Україна

Ще один варіант "гірників" для єврокубкових баталій.

Німецький Шальке запропонував донецькому Шахтарю проводити єврокубкові поєдинки на своєму стадіоні Фелтінс-Арена. Про це повідомляє Sportbuzzer.

Це виходить з того, що клуб із Гельзенкірхена розіслав своїм фанатам голосування, в якому запитують їх, чи відвідуватимуть вони матчі українського клубу в єврокубках, і чи куплять вони абонемент на поєдинки "гірників".

"Шальке наразі пропонує Шахтарю можливість зіграти свої ігри Європи чи Ліги чемпіонів на нашій Фелтінс-Арені.

Наші клуби мають спільне коріння в шахтарських традиціях і характеризуються глибоким почуттям історії та товариства. З початку конфлікту в Україні ми підтримуємо ініціативи та організації допомоги, які пропонують притулок і підтримку біженцям в Гельзенкірхені.

Відкриваючи свої двері для Шахтаря, ми не тільки простягаємо руку дружби, а й користуємося можливістю продемонструвати гостинність нашої громади. Звичайно, ця співпраця має і економічний потенціал для нашого клубу.

Шальке запрошує всіх взяти участь в опитуванні. Відгуки допоможуть нам оцінити потенційну заповнюваність стадіону під час цих ігор, що захоплюють", — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, наразі Шальке виступає у другій Бундеслізі, де посідає 14 місце, набравши 31 очко після 27 турів.

Додамо, що цього сезону Шахтар проводить єврокубкові матчі в Гамбурзі, де Фолькспаркштадіон вміщує 57 тисяч фанатів. Місткість Фелтінс-Арени становить 62 тисячі вболівальників.