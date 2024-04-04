Ще один варіант "гірників" для єврокубкових баталій.
Фелтінс-Арена, ФК Шальке
04 квітня 2024, 20:47
Німецький Шальке запропонував донецькому Шахтарю проводити єврокубкові поєдинки на своєму стадіоні Фелтінс-Арена. Про це повідомляє Sportbuzzer.
Це виходить з того, що клуб із Гельзенкірхена розіслав своїм фанатам голосування, в якому запитують їх, чи відвідуватимуть вони матчі українського клубу в єврокубках, і чи куплять вони абонемент на поєдинки "гірників".
"Шальке наразі пропонує Шахтарю можливість зіграти свої ігри Європи чи Ліги чемпіонів на нашій Фелтінс-Арені.
Наші клуби мають спільне коріння в шахтарських традиціях і характеризуються глибоким почуттям історії та товариства. З початку конфлікту в Україні ми підтримуємо ініціативи та організації допомоги, які пропонують притулок і підтримку біженцям в Гельзенкірхені.
Відкриваючи свої двері для Шахтаря, ми не тільки простягаємо руку дружби, а й користуємося можливістю продемонструвати гостинність нашої громади. Звичайно, ця співпраця має і економічний потенціал для нашого клубу.
Шальке запрошує всіх взяти участь в опитуванні. Відгуки допоможуть нам оцінити потенційну заповнюваність стадіону під час цих ігор, що захоплюють", — йдеться у повідомленні клубу.
Нагадаємо, наразі Шальке виступає у другій Бундеслізі, де посідає 14 місце, набравши 31 очко після 27 турів.
Додамо, що цього сезону Шахтар проводить єврокубкові матчі в Гамбурзі, де Фолькспаркштадіон вміщує 57 тисяч фанатів. Місткість Фелтінс-Арени становить 62 тисячі вболівальників.