Команда продовжить свої виступи у другому дивізіоні Німеччини.
Гамбург, Getty Images
10 травня 2024, 21:52
У рамках передостаннього, тридцять третього туру німецької 2. Бундесліги-2023/24 Падерборн мінімально здолав Гамбург (1:0).
Ця поразка поставила хрест на сподіваннях колективу Штеффена Баумгарта дістатися бодай зони плей-оф за підвищення до еліти.
Наступні матчі команд, що ведуть боротьбу за пряме підвищення:
Гольштайн: Фортуна (д), Ганновер (в);
Санкт-Паулі: Оснабрюк (д), Веєн (в);
Фортуна: Гольштайн (в), Магдебург (д).
У плей-оф на третю команду турніру чекає 2-матчеве протистояння з 16-ю командою Бундесліги (зараз Майнц).
Зазначимо, що для Гамбурга наступний сезон у другому дивізіоні Німеччини буде вже сьомим поспіль.