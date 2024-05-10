Німеччина

Команда продовжить свої виступи у другому дивізіоні Німеччини.

У рамках передостаннього, тридцять третього туру німецької 2. Бундесліги-2023/24 Падерборн мінімально здолав Гамбург (1:0).

Ця поразка поставила хрест на сподіваннях колективу Штеффена Баумгарта дістатися бодай зони плей-оф за підвищення до еліти.

Наступні матчі команд, що ведуть боротьбу за пряме підвищення:

Гольштайн: Фортуна (д), Ганновер (в);

Санкт-Паулі: Оснабрюк (д), Веєн (в);

Фортуна: Гольштайн (в), Магдебург (д).

У плей-оф на третю команду турніру чекає 2-матчеве протистояння з 16-ю командою Бундесліги (зараз Майнц).

Зазначимо, що для Гамбурга наступний сезон у другому дивізіоні Німеччини буде вже сьомим поспіль.