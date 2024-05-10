Німеччина

Американець проводить потужний сезон в Ейндговені.

Ейнговенський ПСВ викупив Маліка Тілльмана у мюнхенській Баварії за 12 мільйонів євро. Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Баварія не стала блокувати опцію викупу, незважаючи на таке право. У клубі наразі не бачать причин повертати 21-річного півзахисника.

"Я дуже радий, що залишуся в ПСВ надовго. Перший сезон був чудовим, і я сподіваюся, що в найближчі роки ми продовжимо вигравати багато трофеїв. Це дає мені впевненість у тому, що я перебуваю в правильному місці і, що тут я зможу стати ще кращим футболістом", — сказав 21-річний американець.

Цього сезону Малік Тільманн відіграв за ПСВ 38 матчів, забив 9 голів та віддав 15 результативних передач.