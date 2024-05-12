Німеччина

Наразі німецький півзахисник розглядає варіант зі зміною команди наступного літа.

Паскаль Гросс розглядає варіант із трансфером у німецьку Бундеслігу — повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі варіантом є Айнтрахт Франкфурт. Контракт Паскаля розрахований до 2025 року, а його зарплата становить 3 — 5 мільйонів євро.

Зараз перемовин між гравцем та клубом не було. У складі Брайтона Гросс виступає з 2017 року.

Цього сезону 32-річний гравець провів 45 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 13 асистів.