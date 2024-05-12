Паскаль Гросс розглядає варіант із трансфером у німецьку Бундеслігу — повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. 

Наразі варіантом є Айнтрахт Франкфурт. Контракт Паскаля розрахований до 2025 року, а його зарплата становить 3 — 5 мільйонів євро. 

Зараз перемовин між гравцем та клубом не було. У складі Брайтона Гросс виступає з 2017 року. 

Цього сезону 32-річний гравець провів 45 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 13 асистів. 