Німеччина

Одна з вимог — німець не хоче бути тимчасовим наставником.

Ганс-Дітер Флік влітку може повернутися на тренерський місток Баварії. У п'ятницю мюнхенський клуб провів переговори з 59-річний фахівцем.

Як повідомляє Abendzeitung München, Флік висловив готовність знову попрацювати в клубі за певних умов.

По-перше, він не хоче бути тимчасовим варіантом — обговорюється контракт до середини 2026 року.

По-друге, Флік хоче, щоб до його тренерського штабу увійшли Мирослав Клозе і Тоні Тапалович.

Нагадаємо, що після завершення поточного сезону тренерське крісло в Баварії залишить Томас Тухель.