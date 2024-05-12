Одна з вимог — німець не хоче бути тимчасовим наставником.
ГАНС-ДІТЕР ФЛІК, GETTY IMAGES
12 травня 2024, 18:57
Ганс-Дітер Флік влітку може повернутися на тренерський місток Баварії. У п'ятницю мюнхенський клуб провів переговори з 59-річний фахівцем.
Як повідомляє Abendzeitung München, Флік висловив готовність знову попрацювати в клубі за певних умов.
По-перше, він не хоче бути тимчасовим варіантом — обговорюється контракт до середини 2026 року.
По-друге, Флік хоче, щоб до його тренерського штабу увійшли Мирослав Клозе і Тоні Тапалович.
Нагадаємо, що після завершення поточного сезону тренерське крісло в Баварії залишить Томас Тухель.