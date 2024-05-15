Німеччина

Взимку "бики" не погодилися продати угорського воротаря в Ноттінгем Форест.

Голкіпер РБ Лейпцига Петер Гулачі у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 34-річний угорський голкіпер завдяки своїм успішним виступам у другій половині сезону знову зацікавив цілу низку клубів АПЛ.

Зазначається, що взимку Лейпциг відхилив пропозицію щодо Гулачі від Ноттінгем Форест, утім інтерес із Англії до досвідченого воротаря все ще залишається.

У цьому сезоні Петер Гулачі зіграв за "биків" 18 поєдинків, в яких він пропустив 15 голів та 5 матчів відстояв "на нуль".