Німеччина

Німецька команда готова продати футболіста, щоб забезпечити стабільне фінансування.

Захисник менхенгладбахської Боруcсії Ніко Елведі може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, керівництво "жеребців" готове розлучитися з 27-річним швейцарцем, щоб забезпечити собі стабільніше фінансування на наступний сезон.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року.

Також зазначається, що минулого літнього трансферного вікна Ніко міг перейти до Вулвергемптона, але угода провалилася в останній момент.

Цього сезону Елведі провів 33 матчі, в яких забив два м'ячі.

Після 33 турів Боруссія М набрала 34 очки і посідає 13 місце у турнірній таблиці Бундесліги.