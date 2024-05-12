Німеччина

Німецький нападник оцінюється у 5-7 мільйонів євро.

Лівий вінгер Боруссії (Менхенгладбах) Робін Гак опинився у сфері інтересів Фіорентини, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вчора, 11 травня, у домашньому матчі 33 туру Бундесліги проти Айнтрахта (1:1) 25-річний німець забив свій 10-й від початку 2024 року гол у турнірі.

У Боруссії, звісно ж, хочуть втримати одного зі своїх лідерів, проте його відхід не виключається у разі надходження гідної пропозиції. Плеттенберг зазначає, що Гак оцінюється у 5-7 мільйонів євро.

Із клубом нападник пов'язаний контрактом, розрахованим до кінця червня 2027 року. До Боруссії він перебрався за трохи більше 1 млн євро влітку 2023-го, залишивши Армінію.

У поточному сезоні Гак взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, відзначившись 13 голами і 3 асистами. Станом на зараз, він є найкращим бомбардиром клубу з Менхенгладбаха.