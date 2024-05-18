Німеччина

Півзахисник востаннє зіграв за "чорно-жовтих" на їхній домашній арені.

У рамках тридцять четвертого туру німецької Бундесліги-2023/24 Боруссія (Дортмунд) приймала Дармштадт на Вестфаленштадіоні.

Колектив Едіна Терзича двічі забив у ворота гостей протягом першої половини поєдинку. Спочатку Матсен вивів господарів поля вперед (асист Ройса), після чого Ройс подвоїв їхню перевагу. У другому таймі зустрічі Брандт довів рахунок до розгромного, а Мален, ближче до завершення матчу, встановив на табло підсумковий результат.

Боруссія (Дортмунд) — Дармштадт 4:0

Голи: Матсен, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон (Вольф, 73), Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо (Байно-Гіттенс, 74), Ройс (Нмеча, 81), Адеємі (Мален, 61) — Фюллькруг (Брандт, 61)

Дармштадт: Шуен — Кларер, Циммерманн (Ішервуд, 67), Магліца — Г'язула (Шнельгардт, 85) — Бадер, Кемпе, Мелем (Юстван, 66), Карич — Вільгельмссон (Гонзак, 66), Скарке (Торсьєлло, 78)

Попередження: Кларер, Г'язула, Вільгельмссон