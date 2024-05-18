Німеччина

Завершилися останні шість поєдинків 34 туру чемпіонату Німеччини.

У тридцять четвертого туру німецької Бундесліги-2023/24 у суботу, 18 травня, відбулися ще шість матчів.

Айнтрахт поступався РБ Лейпциг вдома з рахунком 2:0, але зумів звести поєдинок до нічийного результату.

Айнтрахт — РБ Лейпциг 2:2

Голи: Екітіке, 60, Мармуш, 77 (пен.) — Сімонс, 41 (пен.), Шешко, 46

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (Ларссон, 78), Гьотце (Хасебе, 90), Скірі (Діна-Ебімбе, 78), Кнауфф — Мармуш, Шаїбі (Нкунку, 90) — Екітіке (Роде, 90)

РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн, Орбан, Люкеба, Генріхс (Норб'є, 90) — Ельмас (Баумгартнер, 74), Айдара (Бітшиабу, 90), Зайвальд, Сімонс (Джатта, 90) — Опенда, Шешко (Кампль, 90)

Попередження: Кох, Кнауфф — Генріхс, Сімонс

Вердер розгромив Бохум вдома, відправивши його до зони плей-оф за збереження прописки в еліті.

Вердер — Бохум 4:1

Голи: Фрідль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80, Шмід, 88 — Антві-Аджей, 85

Вердер: Цеттерер — Велькович, Фрідль, Юнг — Вайзер, Біттенкурт (Гросс, 73), Лінен (Стаге, 46), Агу (Деман, 86) — Шмід (Гансен-Ороен, 90), Вольтемаде (Ковнацкі, 73) — Дукш

Бохум: Ріманн — Ерман, Ордец, Шлоттербек, Бернардо — Лосіла, Остерхаге (Беро, 46) — Брошинські (Асано, 67), Штогер, Віттек — Гофманн

Попередження: Лінен — Віттек

Майнц на виїзді розібрався з Вольфсбургом, уникнувши потрапляння до плей-оф.

Вольфсбург — Майнц 1:3

Голи: Паредес, 18 — Груда, 24, ван ден Берг, 71, Буркгардт, 85

Вольфсбург: Кастельс — Фішер, Лакруа, Борно, Цезігєр — Маєр, Арнольд — Баку (Черні, 75), Камінські, Паредес (Віммер, 46) — Вінд (Беренс, 75)

Майнц: Центнер — Кор, ван ден Берг, Ганче-Ольсен — Відмер, Баррейру, Амірі (Гілавогі, 90), Мвене — Груда, Лі (Ажорк, 74) — Буркгардт (Ріхтер, 90)

Попередження: Віммер, Маєр, — Лі, Ганче-Ольсен, Кор

Кельн не зумів урятуватися від вильоту до 2. Бундесліги, зазнавши розгромної виїзної поразки від Гайденгайма.

Гайденгайм — Кельн 4:1

Голи: Дінкчі, 16, 22, Зесса, 36, Бесте, 79 — Тіггес, 64

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах — Шеппнер (Томалла, 87), Мелоні — Дінкчі (Тоєркауф, 80), Зесса (Пік, 67), Бесте (Пірінгер, 86) — Кляйндінст

Кельн: Швебе — Тільманн (Карстенсен, 55), Гюберс, Шабо, Хайнтц (Пакарада, 62) — Любічич, Мартель (Дітц, 77) — Аліду (Даунс, 46), Кайнц (Ут, 46), Майна — Тіггес

Попередження: Кляйндінст — Кайнц, Гюберс, Майна

Уніон у компенсований час домашньої зустрічі з Фрайбургом вирвався з зони плей-оф за виживання.

Уніон — Фрайбург 2:1

Голи: Голлербах, 68, Габерер, 90+2 — Доан, 85

На 38-й хвилині Юранович не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

На 90+2 хвилині Фолланд не реалізував пенальті (стійка)

Уніон: Реннов — Доехі, Кнохе, Лейте (Габерер, 62) — Тріммель, Шафер (Фолланд, 62), Тусар, Юранович (Єккель, 84) — Ааронсон (Лайдуні, 80), Госенс — Вертессен (Голлербах, 62)

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Кайтель, Макенго, Гюнтер (Грегорич, 59) — Еггештайн, Гефлер (Муслія, 83) — Доан, Шаллаї (Філіпп, 77), Гріфо — Гелер (Вайсгаупт, 59)

Попередження: Кнохе, Тріммель, Юранович, Госенс, Хаберер, Лайдуні, Фолланд — Макенго, Еггештайн, Кюблер, Еггештайн

Штутгарт скористався осічкою Баварії, розгромив вдома Боруссію М і здобув срібні медалі поточного сезону чемпіонату Німеччини.

Штутгарт — Боруссія (Менхенгладбах) 4:0

Голи: Гірассі, 23, 31, Чон, 76, Сілас, 83

Штутгарт: Нюбель — Левелінг (Сілас, 57), Антон, Іто (Руо, 80), Міттельштедт — Каразор (Штенцель, 57), Штіллер — Мійо, Ундав, Фюріх (Чон, 57) — Гірассі (Харагуті, 85)

Боруссія (Менхенгладбах): Омлін — Лайнер, Фрідріх, Ітакура, Нец (К'яродія, 79) — Вайгль — Нгуму (Ульріх, 67), Райц, Коне (Фукуда, 79), Плеа (Чванчара, 67) — Сібачо (Геррманн, 79)

Попередження: Ундав — Геррманн