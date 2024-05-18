Німеччина

Не найкращий сезон для мюнхенців.

Баварія втратила шанси поборотися за Суперкубок Німеччини.

Команда Томаса Тухеля в Бундеслізі фінішувала на третьому місці і тепер точно не візьме участі в грі, призначеній на 17 серпня.

Мюнхенці могли б поборотися за трофей у тому разі, якби стали другими в чемпіонаті, а Баєр, який виграв Бундеслігу, переміг би Кайзерслаутерн у фіналі Кубка Німеччини.

Востаннє Баварія пропускала гру за Суперкубок у 2011 році. Тоді Боруссія Дортмунд поступилася Шальке по пенальті.