Баварія втратила шанси поборотися за Суперкубок Німеччини.
Команда Томаса Тухеля в Бундеслізі фінішувала на третьому місці і тепер точно не візьме участі в грі, призначеній на 17 серпня.
Мюнхенці могли б поборотися за трофей у тому разі, якби стали другими в чемпіонаті, а Баєр, який виграв Бундеслігу, переміг би Кайзерслаутерн у фіналі Кубка Німеччини.
Востаннє Баварія пропускала гру за Суперкубок у 2011 році. Тоді Боруссія Дортмунд поступилася Шальке по пенальті. 
Раніше повідомлялося, що Кейн став найкращим бомбардиром у дебютному сезоні в Бундеслізі. 