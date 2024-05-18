Найкращим асистентом став Алехандро Грімальдо у складі чемпіона Німеччини.
Гаррі Кейн, Getty Images
18 травня 2024, 20:23
Сьогодні, 18 травня, пройшов заключний тур німецької Бундесліги, після якого вже можна підбивати перші підсумки.
Найкращим бомбардиром сезону став нападник Баварії Гаррі Кейн, який забив 36 голів та віддав вісім гольових передач у своїй дебютній кампанії у чемпіонаті Німеччини після переходу з Тоттенгема. Він відіграв 32 матчі.
Друге місце посів форвард Штутгарта — Серу Гірассі — 28 голів та три асисти, а трійку найкращих доповнив нападник Лейпцига — Лої Опенда — 24 м'ячі та сім голів.
Найкращим асистентом Бундесліги став захисник Баєра Алехандро Грімальдо, який віддав 13 гольових передач та забив 10 м'ячів.
Топ-3 доповнили його партнер по команді та півзахисник Флоріан Вірц – 11 голів та 11 асистів, а також хавбек Гайденгайма – Ян-Ніклас Бесте, на рахунку якого 11 асистів та вісім голів.
Нагадаємо, чемпіоном сезону в Бундеслізі став Баєр, який жодного разу не програв — 28 перемог та шість нічиїх. Другим фінішував Штутгарт, а Баварія стала третьою.