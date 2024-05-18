Німеччина

Найкращим асистентом став Алехандро Грімальдо у складі чемпіона Німеччини.

Сьогодні, 18 травня, пройшов заключний тур німецької Бундесліги, після якого вже можна підбивати перші підсумки.

Найкращим бомбардиром сезону став нападник Баварії Гаррі Кейн, який забив 36 голів та віддав вісім гольових передач у своїй дебютній кампанії у чемпіонаті Німеччини після переходу з Тоттенгема. Він відіграв 32 матчі.

Друге місце посів форвард Штутгарта — Серу Гірассі — 28 голів та три асисти, а трійку найкращих доповнив нападник Лейпцига — Лої Опенда — 24 м'ячі та сім голів.

Найкращим асистентом Бундесліги став захисник Баєра Алехандро Грімальдо, який віддав 13 гольових передач та забив 10 м'ячів.

Топ-3 доповнили його партнер по команді та півзахисник Флоріан Вірц – 11 голів та 11 асистів, а також хавбек Гайденгайма – Ян-Ніклас Бесте, на рахунку якого 11 асистів та вісім голів.

Нагадаємо, чемпіоном сезону в Бундеслізі став Баєр, який жодного разу не програв — 28 перемог та шість нічиїх. Другим фінішував Штутгарт, а Баварія стала третьою.