Німеччина

Завершується 815 доба з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Вболівальники Мюнхена 1960 підтримали Україну під час домашнього матчу проти Армінії у 38 турі третього дивізіону Німеччини-2023/24, передає в Instagram kategorie_d.kyiv.

Матч на Грюнвальдер Штадіон у Мюнхені проходив сьогодні, 18 травня. Господарі поля зазнали поразки з рахунком 2:0. На трибуні було помічено банери з написами "Сезон завершений — війна ні!" і "Воля Україні!".

Раніше, 9 травня, на БайАрені у Леверкузені під час матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24 (2:2) було помічено банер із написом "Герої не вмирають! Підтримуйте фонд Трибуни Героїв".

"Війна затримується, люди стомлюється. Але гідні люди не ламаються. Ми дуже дякуємо німецьким хлопцям за підтримку нашої країни протягом двох років. На кожній грі цих 2 клубів хулігани тримають український прапор", — йдеться в публікації kategorie_d.kyiv.

Нагадаємо, леверкузенський Баєр сьогодні здолав Аугсбург, завершивши сезон Бундесліги без поразок.