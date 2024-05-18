Німеччина

Колектив Хабі Алонсо остаточно змінив прізвисько "Неверкузен" на "Неверлузен".

У рамках тридцять четвертого туру німецької Бундесліги-2023/24 Баєр приймав Аугсбург на БайАрені.

Господарі поля двічі святкували взяття воріт гостей у першому таймі зустрічі. Відкрити рахунок вдалося Боніфасу, тоді як Андріх перевагу леверкузенців подвоїв. Колектив Єсса Торупа відповів лише голом Кемюра у другій половині матчу.

Зазначимо, що для "фармацевтів" це був 51-й поспіль поєдинок у всіх турнірах поточного сезону, в якому вони не зазнали поразки.

Баєр — Аугсбург 2:1

Голи: Боніфас, 12, Андріх, 27 — Кемюр, 62

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Станішич, 82), Андріх, Паласіос (Джака, 71), Грімальдо (Інкап'є, 70) — Гофманн, Боніфас (Шик, 63), Адлі (Вірц, 63)

Аугсбург: Кубек — Педерсен, Гоувелееув, Удуохай, Яго — Дорш — Брайтгаупт (Енгельс, 41), Маєр (Кюджюкшахін, 90+1) — Кемюр (Б'єль, 74) — Тіц (Міхель, 75), Демірович (Бельйо, 90+1)

Попередження: Удуохай