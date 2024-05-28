Німеччина

Football.ua розповідає про те, які висновки можна зробити після чергового розіграшу чемпіонату Німеччини.

Нинішній сезон Бундесліги подарував багато цікавих подій. Інтриги були майже на кожному рівні в таблиці, мали місце і сенсаційні результати. Хтось приємно здивував, а хтось навпаки розчарував. У цьому матеріалі поговоримо про підсумки цієї кампанії у Німеччині.

Турнірна таблиця

ЧЕМПІОН: Баєр

ГРУПОВИЙ ЕТАП ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: Баєр, Штутгарт, Баварія, Лейпциг, Боруссія Дортмунд

ГРУПОВИЙ ЕТАП ЛІГИ ЄВРОПИ: Айнтрахт, Гоффенгайм

КВАЛІФІКАЦІЯ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ: Гайденгайм

ВИЛІТ У ДРУГУ БУНДЕСЛІГУ: Кельн, Дармштадт

ПЕРЕХІДНІ МАТЧІ: Бохум

ПІДВИЩИЛИСЯ В КЛАСІ: Санкт-Паулі, Гольштайн Кіль

Найкращий бомбардир

Прихід Гаррі Кейна був потрібним Баварії. У попередньому сезоні вона відпустила Роберта Левандовські, а без забивного форварда лише дивом взяла чемпіонство. Якостей Садіо Мане та інших не вистачило, щоб компенсувати відхід польського бомбардира. Було зрозуміло, що ця позиція буде пріоритетом на підсиленням номер один, так і вийшло. Колектив з Мюнхена довго вів перемовини з Тоттенгемом щодо Кейна і в підсумку купив його за великі гроші.

Він мав стати фактором ікс, який допоможе Баварії не лише виграти Бундеслігу, а і здобути перемогу у Лізі чемпіонів. Втім, неймовірним чином цього не вийшло. Сам Гаррі забивав багато, в певний момент навіть йшов на побиття рекорду голів за один сезон у чемпіонаті, але отримав лише втішний приз найкращого голеадора, тому що срібну салатницю завоював Баєр. Тим не менш, англійський форвард все одно показав кращий результат за забитими м'ячами в дебютній кампанії у елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини.

Найкращий асистент

Виступи Алехандро Грімальдо змушують задуматися, чому настільки топовий гравець роками був у Бенфіці, а не перейшов раніше у топ-клуб. Латераль Баєра віддав 13 асистів, крім того багато забивав, впливав на гру команду не менше, ніж Джеремі Фрімпонг на протилежному фланзі. Тепер його фірмові кроси та стандарти побачила більша кількість вболівальників.

Трансфер іспанського захисника одна з головних причин виходу команди з Леверкузена на новий рівень, а також здобуття чемпіонства. І взагалі Алехандро можна вважати чи не головним відкриттям сезону.

Найкращий тренер сезону

Думаємо, спорів щодо вибору на користь Хабі Алонсо не буде. Іспанський тренер побудував неймовірну команду, що виграла чемпіонат без єдиної поразки, була кращою абсолютно всіх колективів Бундесліги, виграла срібну салатницю за декілька турів до фінішу і надовго залишиться у пам'яті вболівальників.

Молодий гравець сезону

Безперечно, Флоріан Вірц. Він був чи не головним мозковим центром Баєра, через нього будувалося багато атак, він активно змінював фланги, відходив в середину, допомагав у розвитку атак, словом, був майже всюди. Варто сказати, що не так давно півзахисник відновився після пошкодження хрестоподібних зв'язок, тому його нинішня гра вражає ще більше, якщо врахувати те, через що йому довелося пройти до цього успіху.

Прямо зараз Флоріан є головним активом чемпіонського Баєра, який сказав, що залишиться у клубі ще на сезон. Втім, навряд чи затримається у рідній команді надовго.

Відкриття сезону серед гравців

Раніше Серу Гірассі не демонстрував високої результативності, міг забити з десяток голів, але скоріше був просто добротним форвардом для європейських чемпіонатів. Прихід Себастьяна Генесса у Штутгарт змінив ситуацію. У системі "швабів" Серу став гравцем, навколо якого будується гра команди в атаці. Завдяки грамотним ривкам у штрафний майданчик і вмінню добре підлаштуватися під різні типи передач Гірассі перетворився на одного з найкращих бомбардирів Бундесліги.

За кількістю голів його випередив лише Гаррі Кейн, а завдяки в тому числі його здобуткам Штутгарт вийшов у Лігу чемпіонів. Тепер форвардом цікавляться топові клуби Європи.

Баєр — чемпіон

Головною несподіванкою не лише у Бундеслізі, а і в усій Європі став Баєр. Команда, з якої іронічно насміхалися багато років, вважаючи, що вона максимум може грати в симпатичний футбол, але не вигравати трофеїв, катком пройшлася по чемпіонату, не залишаючи шансів конкурентам. Вже з перших турів колектив Хабі Алонсо розпочав безпрограшну ходу, так і не програвши жодного матчу до завершення сезону. Це сталося вперше у німецькій першості.

Не можна сказати, що "аптекарі" не мали проблем. Вони стикалися з пошкодженнями ключових гравців, як-то Віктора Боніфейса, в деяких зустрічах програвали в рахунку або не грали краще за суперників, але блискуча робота тренерського штабу вкупі з характером дозволили бути гнучкими на дистанції та не допускати локальних провалів.

Крім того, клуб з Леверкузена мав неймовірну впевненість в собі. Чудово зіграв у важливих матчах, наприклад, з Баварією у другому колі, вигравши з рахунком 3:0 вдома. В чемпіонському матчі з Вердером сильного мандражу наче й не було, впевнена вікторія 5:0, яка завершилася вибіганням вболівальників на поле. Навіть якщо хтось захоче применшити досягнення команди Алонсо, навряд чи це вийде.

Чемпіонство Баєра безапеляційне та абсолютно заслужене. Крім того, може слугувати прикладом того, як завдяки вірі в талановитого тренера, грамотній селекції тощо можна побудувати крутий колектив, який навіть попри всі негаразди минулого здатен досягнути вершин.

Баварія перервала свою домінацію в чемпіонаті

Цілих 11 років тривав переможний період команди з Мюнхена у Бундеслізі. За цей час встигло змінитися багато гравців, тренерів, але результат був незмінним. Здавалося, що ще як мінімум декілька сезонів вболівальники будуть бачити тріумфи "ротен", але Баєр не залишив хлопцям Томаса Тухеля аргументів. Сам факт такого розриву в балах від першого місця вже викликає багато питань, а враховуючи те, що віддали другу сходинку Штутгарту — взагалі провал.

Не можна сказати, що нинішня кампанія вийшла повністю невдалою. Довгий час Баварія йшла за потужним графіком набору пунктів, майже на рівних з крейсерською ходою Леверкузена, втім нестабільна гра у другій половині призвела до припинення участі у чемпіонській гонці та інших негараздів. Вперше з 2011 року вона завершила чемпіонат на третьому місці, не виграла жодного трофею. Навіть гольові показники Гаррі Кейна не допомогли.

Враховуючи те, що багато тренерів відмовляються очолити команду у наступному сезоні, деякі лідери збираються змінити клуб, новий мюнхенський проект на чолі зі змінами в керівництві перебуває у невизначеному положенні. Не виключено, що в разі підсилення конкурентів можуть виникнути проблеми у Бундеслізі і в декілька наступних років.

Несподіваний Штутгарт

Ледве врятувавшись у боротьбі за збереження прописки минулого сезону команда Себастьяна Генесса здобула сенсаційний результат та вийшла у Лігу чемпіонів. Найцікавіше те, що вона майже не оновила склад, а навіть продала кількох важливих гравців. У 2023 році клуб залишили Константінос Мавропанос, Ватару Ендо тощо, а замість них купили Ангело Штіллера, викупили Серу Гірассі, взяли в оренду Деніза Ундава, а Максіміліана Міттельштадта забрали в Герти всього за 500 тисяч євро. Навряд чи варто додатково казати, наскільки крутими виявилися ці інвестиції.

Завдяки сміливому стилю, ставці на пресинг, максимізації якостей багатьох футболістів тренером вдалося зробити поступовий прогрес та довести, що навіть з меншими фінансовими можливостями можна і потрібно будувати граючу команду завдяки грамотній селекції і тактичним напрацюванням.

Головним фактором успіху, звісно, є саме Себастьян Генесс, але і без нього у Штутгарті вистачає яскравих героїв. Донедавна блискучому Серу Гірассі не вдавалося забивати більше 11 голів за сезон у чемпіонаті, Деніз Ундав не міг пробитися в склад у Брайтоні, Александер Нюбель мав небагато шансів в Баварії в конкуренції з Мануелем Ноєром, Кріс Фюріх не так давно виступав у другій Бундеслізі за Падерборн, Вальдемар Антон з перспективного таланта перетворюється на одного з найкращих захисників Німеччини. Тепер буде дуже цікаво подивитися на цю команду у головному єврокубку. Якщо вдасться зберегти більшість лідерів, "шваби" цілком можуть знову боротися за топову четвірку.

Невдала кампанія дортмундської Боруссії у чемпіонаті

Після програшу у гонці за чемпіонський титул минулого сезону від Боруссії чекали більш впевнених виступів. Втім, все пішло не за планом вже на етапі трансферного літа 2023 року. Замість Рафаеля Геррейру та Джуда Беллінгема клуб знайшов наразі не дуже вдалі заміни у вигляді переходів Рамі Бенсебаїні і Фелікса Нмечі. Успішно підсилився Марселем Забітцером та Нікласом Фюллькругом, але вболівальники чекали більшого, принаймні додавання якості у захисну лінію.

Трансфер Армела Белли-Котчапа не вдалося реалізувати за декілька днів до старту Бундесліги, інші кандидатури в тому числі на фланги оборони відсіялися раніше. Розпочинати шлях до срібної салатниці Дортмунду довелося з дещо розбалансованим складом. Команда демонструвала посередній футбол на старті, багато перемог було здобуто завдяки індивідуальним скіллам гравців, а не чітко відлагодженій структурі, відбулося декілька провальних матчів, як вдома з Баварією чи на виїзді зі Штутгартом. В певний момент Едін Терзич опинився впритул до звільнення, але зимова перерва виправила ситуацію.

Боруссія знову провела хороше друге коло, завдяки приходу у тренерський штаб Нурі Шахіна та Свена Бендера налагодила позиційну гру, взяла в оренди Яна Матсена і Джейдона Санчо, які добре вписалися у команду, але цього було замало хоча би для четвертого місця. І хоча п'ята сходинка дала Німеччині місце у Лізі чемпіонів, настільки низька позиція викликає багато сумнівів.

Влітку Дортмунду потрібно купляти футболістів, що могли б додати якості тут і зараз. Враховуючи статус конкурентів нівелювати різницю до того ж Баєра дуже важливо, а також потрібно вмикатися в боротьбу за титул з перших турів, а не в другій частині сезону, як це було до цього.

Гоффенгайм знову гратиме у єврокубках

Боротьба за сьоме місце була доволі серйозною. За неї змагалися багато команд, навіть ті, від кого цього не чекали, але в підсумку її посів Гоффенгайм. Команда Пеллегріно Матараццо буде грати у кваліфікації Ліги конференцій, а здобути путівку туди змогла у гарному стилі. В завершальному турі Бундесліги вона грала з Баварією, програвала їй 0:2, втім перевернула матч завдяки Андрею Крамаричу, що забив хет-трик і віддав асист.

Минулі кампанії йому часто чогось не вистачало. В першу чергу, клуб проводив хорошу першу частину сезону, але демонстрував значний регрес у другій, що не дозволяло йому вийти бодай до Ліги Європи. Не так давно "селяни" навіть грали в 1/16 фіналу другого єврокубка, тобто за якістю складу цілком здатні виступати там більш менш регулярно.

Навіть попри продаж кількох важливих футболістів команда з Зінсгайму підсилилася непоганими гравцями, як-то Аттілою Салаї чи Давідом Юрасеком, а Пеллегріно Матараццо довів, що його робота у Штутгарті свого часу не була випадковістю. Так, можливо це тренер наразі не для топових клубів, але цілком може успішно працювати з середняками і ставити їм симпатичний футбол.

Гайденгайм яскраво себе проявив у першому ж сезоні в елітному дивізіоні

Колектив Франка Шмідта не повторив шлях інших новачків Бундесліги минулих років і впевнено залишився у чемпіонаті. Здавалося, що казка минулої кампанії, коли Гайденгайм завдяки двом голам у доданий до другого тайму час оформив вихід з другого дивізіону у фінальному турі матиме не дуже приємне завершення цього року, але реальність перевершила багато очікувань. Назвати успіх скромного клубу випадковістю не вийде.

Можливо, настільки високе місце у таблиці і є наслідком легкого оверперформансу по набраним балам та деяким іншим показникам, але "синьо-біло-червоні" не боялися грати у футбол, не відсижувалися в захисті, а нав'язували сміливий стиль навіть грандам. Крім того, варто відмітити крутий виступ лідерів команди. Тім Кляйндінст став одним з найкращих бомбардирів чемпіонату (12 голів), Ян-Ніклас Бесте — одним з найкращих асистентів (13 гольових передач). Були сильні виступи і у домашніх матчах, де здобули більше балів, ніж вдома.

Враховуючи обмежені ресурси це безумовний успіх. Швидше за все у разі продовження таких виступів є можливість залишитися в елітному дивізіоні надовше.

Кельн вилетів з Бундесліги

В контексті боротьби за збереження прописки передбачувано вилетів Дармштадт, але за інше місце розгорнулася справжня битва. В певний момент там перебував Майнц, були підозри, що може вилетіти Бохум, Уніон, але в підсумку його посів Кельн. Команда звільнила Штеффена Баумгарта, має фінансові проблеми, і хоча ледве не зайняла хоча би 16 місце, що дає право зіграти у перехідних матчах, все одно виступатиме у другому дивізіоні.

За тур до фінішу вона завдяки двом м'ячам ближче до завершення зустрічі з Уніоном отримала надію, все вирішила поразка від Гайденгайма. В свою чергу берлінський колектив провалив сезон, але у фінальному турі виграв у Фрайбурга та продовжуватиме виступи у Бундеслізі.

У стикових матчах гратиме Бохум, який також був близьким до того, щоб залишитися, втім програв свій матч і опустився поза безпечну зону. Щодо Майнца, то він врятувався завдяки перемозі над Вольфсбургом.

Можливо, багато хто чекав на виліт зовсім інших колективів, але навіть тут все вийшло не так передбачувано. Хоча би тому, що Кельн навряд чи хтось би поставив так низько до початку нинішньої кампанії.