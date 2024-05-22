Німеччина

Бельгійський фахівець прагне очолити мюнхенський гранд.

Баварія незабаром може вирішити питання щодо свого нового головного тренера, розпочавши офіційні переговори з керманичем Бернлі Венсаном Компані, який вилетів із "бордовими" з англійської Прем'єри-ліги за підсумками цього сезону.

Як повідомляють низка джерел, включно з The Telegraph, а також журналістами Флоріаном Плеттенбергом та Сашею Тавольєрі, керівництво мюнхенського гранда досягло усної принципової домовленості з бельгійським фахівцем, а зараз переговори перейшли в статус офіційних.

Компані хоче стати новим головним тренером Баварії, проте зазначається, що угода все ще може зірватися, оскільки попереду в переговорах потрібно зробити багато кроків.

Тим не менш зазначається, що Баварія твердо вірить та з ентузіазмом дивиться на можливий проєкт разом із Венсаном Компані.