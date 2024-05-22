Німеччина

Джастін Діль — новий гравець "швабів".

Штутгарт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого лівого вінгера Джастіна Діля, права на якого належали Кельну.

19-річний німець перейшов до табору "швабів" на правах вільного агента, оскільки його угода з "козлами" підходить до свого завершення цього літа.

Діль підписав зі Штутгартом довгостроковий контракт, який розраховано до 30 червня 2029 року.

У цьому сезоні Джастін Діль провів за дубль Кельна 19 матчів, у яких він забив 12 голів та віддав 9 асистів. Крім того, у молодого вінгера є 9 проведених матчів за першу команду "козлів".