Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Німеччини, у якому зіграють Кайзерслаутерн та леверкузенський Баєр.
Патрік Шик, Getty Images
25 травня 2024, 20:23
Кайзерслаутерн та леверкузенський Баєр на Олімпіаштадіоні в Берліні розіграють поміж собою Кубок Німеччини.
Фрідгель Функель вирішив використати з перших хвилин Золінські та Ельведі в трійці центральних захисників, тоді як Циммер гратиме на правому фланзі.
Хабі Алонсо, після поразки у фіналі Ліги Європи від бергамаської Аталанти (0:3), використав із перших хвилин Градецькі в рамці воріт, тоді як Коссуну гратиме в трійці центральних захисників, Андріх долучиться до центру поля, а Гофманн зіграє в парі з Вірцем під нападником Шиком.
Кайзерслаутерн: Краль — Золінські, Томяк, Ельведі — Циммер, Калоч, Рашль, Пухач — Ріттер, Редондо — Ганслік.
Запасні: Гіммельманн, Арему, Краус, Туре, Ахе, Клемент, Опоку, Ронштадт, Тачі.
Запасні: Коварж, Станішич, Інкап’є, Іглесіас, Телла, Адлі, Боніфас, Гложек, Паласіос.
Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.
Гра Кайзерслаутерн — Баєр почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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