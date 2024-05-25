Кайзерслаутерн та леверкузенський Баєр на Олімпіаштадіоні в Берліні розіграють поміж собою Кубок Німеччини.

Фрідгель Функель вирішив використати з перших хвилин Золінські та Ельведі в трійці центральних захисників, тоді як Циммер гратиме на правому фланзі.

Хабі Алонсо, після поразки у фіналі Ліги Європи від бергамаської Аталанти (0:3), використав із перших хвилин Градецькі в рамці воріт, тоді як Коссуну гратиме в трійці центральних захисників, Андріх долучиться до центру поля, а Гофманн зіграє в парі з Вірцем під нападником Шиком.

Кайзерслаутерн: Краль — Золінські, Томяк, Ельведі — Циммер, Калоч, Рашль, Пухач — Ріттер, Редондо — Ганслік.

Запасні: Гіммельманн, Арему, Краус, Туре, Ахе, Клемент, Опоку, Ронштадт, Тачі.

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.

Запасні: Коварж, Станішич, Інкап’є, Іглесіас, Телла, Адлі, Боніфас, Гложек, Паласіос.

Гра Кайзерслаутерн — Баєр почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.