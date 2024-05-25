Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Німеччини, у якому зіграють Кайзерслаутерн та леверкузенський Баєр.

Кайзерслаутерн та леверкузенський Баєр на Олімпіаштадіоні в Берліні розіграють поміж собою Кубок Німеччини.

Фрідгель Функель вирішив використати з перших хвилин Золінські та Ельведі в трійці центральних захисників, тоді як Циммер гратиме на правому фланзі.

Хабі Алонсо, після поразки у фіналі Ліги Європи від бергамаської Аталанти (0:3), використав із перших хвилин Градецькі в рамці воріт, тоді як Коссуну гратиме в трійці центральних захисників, Андріх долучиться до центру поля, а Гофманн зіграє в парі з Вірцем під нападником Шиком.

Кайзерслаутерн: Краль — Золінські, Томяк, Ельведі — Циммер, Калоч, Рашль, Пухач — Ріттер, Редондо — Ганслік.

Запасні: Гіммельманн, Арему, Краус, Туре, Ахе, Клемент, Опоку, Ронштадт, Тачі.



Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.