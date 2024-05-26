Німеччина

Бельгієць близький до Баварії.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про Венсана Компані, який найближчим часом повинен очолити мюнхенську Баварію. Його слова наводить Das Erste.

"Я не знаю Компані особисто, але бажаю йому великих успіхів. Я чув, що він чудовий тренер, і він багато чому навчився, працюючи з великими. Думаю, у нього все вийде.

Баварія переживає перехідний період, і зараз правильний час для приходу нового молодого тренера — він зможе багато чого змінити, на етапі, коли клуб не зміг здобути трофеї", — сказав колишній керманич Баварії.