Угорець залишається у Саксонії.
Гулачі, RB LEIPZIG
27 травня 2024, 16:50
Німецький РБ Лейпциг оголосив про продовження контракту з воротарем команди Петером Гулачі. Про це йдеться на офіційному сайті "биків".
Повідомляється, що нова угода з угорським голкіпером буде розрахована до 30 червня 2026 року. Попередній контракт спливав вже найближчого літа.
За німецький клуб 34-річний воротар виступає з 2015 року.
Цього сезону Петер Гулачі відіграв за РБ Лейпциг 18 матчів, пропустив 15 м'ячів та 5 разів зіграв "на нуль".