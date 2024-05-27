Німеччина

Угорець залишається у Саксонії.

Німецький РБ Лейпциг оголосив про продовження контракту з воротарем команди Петером Гулачі. Про це йдеться на офіційному сайті "биків".

Повідомляється, що нова угода з угорським голкіпером буде розрахована до 30 червня 2026 року. Попередній контракт спливав вже найближчого літа.

За німецький клуб 34-річний воротар виступає з 2015 року.

Цього сезону Петер Гулачі відіграв за РБ Лейпциг 18 матчів, пропустив 15 м'ячів та 5 разів зіграв "на нуль".