Бохум, x.com/VfLBochum1848eV
28 травня 2024, 00:26
Бохум зберіг місце в Бундеслізі на сезон-2024/25.
У стикових матчах Бохум, який фінішував на 16-му місці в Бундеслізі, зустрічався з Фортуною з Дюссельдорфа, що посіла третє місце у Другій Бундеслізі.
Після поразки з рахунком 0:3 на своєму полі футболісти Бохума з таким же рахунком обіграли суперника на виїзді, після чого перемогли в серії пенальті.
Дублем у складі Бохума відзначився Філіп Хофман, а ще раз із пенальті відзначився Кевін Штегер.
Фортуна — Бохум 0:3 (5:6 за пенальті)
Голи: Хофман, 18, 66, Штегер.