Німеччина

Неймовірний поєдинок у боротьбі за Бундеслігу!

Бохум зберіг місце в Бундеслізі на сезон-2024/25.

У стикових матчах Бохум, який фінішував на 16-му місці в Бундеслізі, зустрічався з Фортуною з Дюссельдорфа, що посіла третє місце у Другій Бундеслізі.

Після поразки з рахунком 0:3 на своєму полі футболісти Бохума з таким же рахунком обіграли суперника на виїзді, після чого перемогли в серії пенальті.

Дублем у складі Бохума відзначився Філіп Хофман, а ще раз із пенальті відзначився Кевін Штегер.

Фортуна — Бохум 0:3 (5:6 за пенальті)

Голи: Хофман, 18, 66, Штегер.