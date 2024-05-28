Німеччина

33-річний футболіст може почати повноцінно працювати на телебаченні.

Гладбахська Боруссія працює над трансфером на вихід півзахисника Крістофа Крамера. Про це повідомляє Bild.

Крамеру 33 роки, німець у своїй нинішній команді вже вісім років — з 2016 року. Його контракту з Боруссією залишилося діяти ще рік, але, як повідомляє джерело, клуб хоче скоріше позбутися гравця, оскільки він не відповідає вимогам.

Позитивним моментом для Крамера є те, що, якщо він вирішить не продовжувати футбольну кар'єру, на нього чекає кар'єра на телебаченні. Він є постійним експертом на німецькому громадському каналі.

Минулого сезону Крамер зіграв доволі мало матчів за Боруссію — всього лише 16 у всіх офіційних турнірах, результативними діями він не відзначився.