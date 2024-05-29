Німеччина

Спортивний директор Баварії висловився про призначення бельгійського фахівця новим керманичем клубу.

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера першої команди, який підписав контракт до літа 2027 року.

Спортивний директор баварців Макс Еберль поділився емоціями від вибору клубу саме на користь бельгійського фахівця.

"Ми дуже раді, що підписали Венсана Компані у Баварію. У розмові з ним ми одразу були на одній хвилі. Він чітко показав нам, наскільки йому подобається перспектива працювати в Баварії, і що він справді воліє отримати цю посаду.

Венсан Компані голодний і має в своєму багажі все необхідне: навіть будучи гравцем, він був провідною фігурою у міжнародному футболі на найвищому рівні, а зараз також досягає прогресу в якості тренера.

Ми хотіли б бачити більше спадкового характеру на посаді головного тренера. Разом з ним ми хочемо досягти багато чого у Баварії – звичайно, досягти спільних успіхів", — цитує слова Макса Еберля офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, раніше щодо свого призначення новим головним тренером Баварії висловився й сам Венсан Компані.