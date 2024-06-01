Німеччина

Німецька команда хоче продовжити оренду англійця.

Дортмундська Боруссія хотіла б залишити орендованого вінгера Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед у своєму складі на наступний сезон. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "джмелів" розуміє, що не може собі дозволити повноцінний викуп контракту 24-річного англійця у "червоних дияволів" через надто високу ціну.

Тим не менш, німецька команда хоче продовжити термін орендної угоди, що закінчується цього літа.

Діючий контракт Джейдона з МЮ розрахований до літа 2026 року.

Цього сезону Санчо провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти.