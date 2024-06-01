Німецька команда хоче продовжити оренду англійця.
Джейдон Санчо, Getty Images
01 червня 2024, 12:46
Дортмундська Боруссія хотіла б залишити орендованого вінгера Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед у своєму складі на наступний сезон. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, керівництво "джмелів" розуміє, що не може собі дозволити повноцінний викуп контракту 24-річного англійця у "червоних дияволів" через надто високу ціну.
Тим не менш, німецька команда хоче продовжити термін орендної угоди, що закінчується цього літа.
Діючий контракт Джейдона з МЮ розрахований до літа 2026 року.
Цього сезону Санчо провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти.