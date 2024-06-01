Німеччина

Алейш Гарсія може стати підопічним свого співвітчизника Хабі Алонсо.

Переговори щодо підписання Баєром центрального півзахисника Жирони Алейша Гарсії перебувають на завершальній стадії, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що 26-річний іспанець може підписати з "фармацевтами" контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. За даними Плеттенберга, Гарсія обійдеться леверкузенцям у 15-20 мільйонів євро.

Усна домовленість між сторонами вже є, тож зараз півзахисник очікує на "зелене світло" від Жирони. Якщо все піде за планом, то вже невдовзі Баєр оголосить про підписання капітана каталонського клубу.

У поточному сезоні Гарсія взяв участь у 40 матчах Жирони в усіх турнірах, відзначившись 3 голами і 6 асистами.