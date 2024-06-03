Німеччина

Форвард Штутгарта прокоментував трансферні чутки.

Німецький Штутгарт став однією з головних несподіванок цього розіграшу Першої Бундесліги, посівши підсумкову другу сходинку в турнірній таблиці.

Навряд чи успіх "швабів" можна було уявити без результативної гри від нападник Деніза Ундава, який за 33 матчі забив 19 голів та віддав 10 гольових передач.

Завдяки цьому головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн не зміг обійти увагою 27-річного виконавця в процесі підготовки до домашнього чемпіонату Європи-2024.

Однак чи залишиться гравець у англійському Брайтоні, якому належить його контракт, вже після великого міжнародного турніру?

Німецька преса має в цьому великі сумніви, та й сам гравець у останньому інтерв’ю дав зрозуміти, що готовий до підвищення.

"Думаю, знайдеться небагато гравців, які б відхилили пропозицію Баварії.

Усі хочуть колись опинитись у великих клубах типу Манчестер Сіті, Реала чи Барселони.

Це — останній великий крок, якого я хочу досягти в певний момент, і я віддаю для цього все, що є в моїх силах", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що за річна оренда Ундава коштувала Штутгарту всього 700 тис. євро.