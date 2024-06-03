Німеччина

На німця є попит в Італії.

Центральний захисник Боруссії Матс Гуммельс влітку залишить дортмундський клуб. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, відхід 35-річного захисника — практично вирішене питання. Контракт із ним, що закінчується 30 червня, продовжувати не збираються.

Зазначається, що головною причиною розставання з Гуммельсом є погані стосунки центрбека з головним тренером команди Едіном Терзичем.

До того ж керівництво Боруссії Д сумнівається, що 35-річний футболіст зможе й надалі грати на високому рівні.

Минулого сезону Матс Гуммельс відіграв за Боруссію Д 40 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.