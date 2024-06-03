Німеччина

Цікаве рішення Нагельсманна.

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган буде капітаном збірної Німеччини на домашньому Євро-2024. Про це повідомляє Bayern & Germany посилаючись на слова головного тренера "бундестім" Юліана Нагельсманна.

Віце-капітаном німецької національної команди буде універсал Баварії Йосуа Кімміх, третім капітаном теж представник "ротен" Томас Мюллер.

Зазначимо, що минулому чемпіонаті Європи капітаном збірної Німеччини був Мануель Ноєр.

Нагадаємо, сьогодні, збірна Німеччини проведе товариську гру зі збірною України. Початок матчу о 21:45 за київським часом.