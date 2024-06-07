Німеччина

Нідерландський центрбек прагне залишитися у німецькій Бундеслізі.

Центральний півзахисник Ліверпуля Сепп ван ден Берг минулий сезон провів на правах оренди в німецькому Майнці, і, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенгберг, цього літа трансфер гравця може відбутися вже на постійній основі.

За інформацією джерела, Майнц розпочав переговори з клубом англійської Прем'єр-ліги щодо підписання 22-річного нідерландського центрбека на правах повноцінного трансферу.

Зазначається, що представник німецької Бундесліги прагне зберегти ван ден Берга в своєму складі та хоче домовитися з Ліверпулем вже найближчим часом, тоді як сам футболіст також виявляв бажання залишитися у Німеччині.

У минулому сезоні Сепп вен ден Берг провів за Майнц 33 матчі у Бундеслізі, в яких він забив 3 голи та заробив 10 попереджень. Портал Transfermarkt оцінює нідерландця в 12 мільйонів євро.