Німеччина

Португалець став ще ближчим до зміни клубної прописки.

Баварія вийшла на просунутий рівень переговорів щодо трансферу опорного півзахисника Фулгема Жоау Паліньї, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Очікується, що з мюнхенцями 28-річний португалець підпише контракт, розрахований на чотири або п'ять років. За даними Плеттенберга, Палінья обійдеться Баварії у 40-45 мільйонів євро.

Опорник Фулгема є бажаною ціллю нового керманича "червоних" Венсана Компані. Сам гравець сподівається змінити клубну прописку ще до старту Євро-2024.

Нагадаємо, що Палінья опинився в остаточній заявці збірної Португалії на ЧЄ в Німеччині. Колектив Роберто Мартінеса опинився в групі F, де їм протистоятимуть Чехія, Туреччина та Грузія.