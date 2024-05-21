Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роберто Мартінес викликав до збірної 26 виконавців.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес обрав 26 гравців, які братимуть участь у чемпіонаті Європи-2024, передає офіційний сайт Федерації футболу країни.

На колектив Мартінеса перед Євро-2024 чекають три товариські матчі: проти Фінляндії (4 червня), Хорватії (8-го) та Ірландії (11-го).

Склад збірної Португалії

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрісіу (Рома).

Захисники: Антоніу Сілва (Бенфіка), Даніло Перейра, Нуну Мендеш (обидва — ПСЖ), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфіка), Жуан Пальїнья (Фулгем), Отавіо (Аль-Наср), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Вітінья (ПСЖ).

Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Діогу Жота (Ліверпуль), Франсішку Консейсан (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феліш (Барселона), Педру Нету (Вулвергемптон), Рафаель Леау (Мілан).

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині португальці опинилися в групі F, де їм протистоятимуть Чехія (18 червня), Туреччина (22-го) і Грузія (26-го).