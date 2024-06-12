Німеччина

Клуб полював за гравцем не один місяць.

Німецький центральний півзахисник Форзан Ассан Уедраого — досі маловідоме ім’я навіть на внутрішньому ринку країни, оскільки його клуб, гельзенкірхенський Шальке, провів посередню кампанію в Другій Бундеслізі й не претендував на підвищення класом наприкінці сезону.

Однак стало помітно, що 18-річному гравцю стало затісно в складі "кобальтових" уже в дебютному сезоні в "дорослому" футболі через надзвичайно стрімкий прогрес.

Не забарився й інтерес із боку інших клубів. Англійські Ньюкасл та Челсі, франкфуртський Айнтрахт — лише кілька з відомих потенційних претендентів на цього футболіста.

Проте всіх у перегонах за підписанням Уедраого залишив РБ Лейпциг.

"Червоні бики" готові виплатити клаусулу в 10 млн євро без жодних вагань та вже мають домовленість із гравцем щодо контракту строком на п’ять років.

Найближчим часом очікується прибуття Ассана до розташування клубу Першої Бундесліги, проте чи залишиться він із командою у новому сезоні, а не повернеться до Шальке на правах оренди, Лейпциг ще вирішуватиме під час передсезонної підготовки.

За минулу кампанію Уедраого провів 18 матчів, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.