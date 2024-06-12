Німеччина

Японець Іто може вже невдовзі змінити клубну прописку.

Баварія близька до підписання центрального захисника Штутгарта Хірокі Іто, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці збираються активувати клаусулу 25-річного японця. Повідомляється, що вона становить близько 30 мільйонів євро.

Сам гравець готовий приєднатися до Баварії. Якщо все піде за планом, вже незабаром "червоні" офіційно оголосять про підписання Іто.

У сезоні-2023/24 японець узяв участь у 29 матчах Штутгарта в усіх турнірах, відзначившись 2 асистами.

Зазначається, що в той же час мюнхенці продовжують вести переговори щодо трансферу центрального захисника Баєра Джонатана Та.