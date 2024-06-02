Німеччина

Несподіваний поворот подій.

Баварія і центральний захисник Баєра Джонатан Та досягли усної домовленості про можливий перехід у літнє трансферне вікно, повідомив репортер Sky Флоріан Плеттенберг.

Сторони погодили найважливіші умови особистого контракту, але до оформлення угоди поки далеко.

Зазначається, що Баварія не зверталася до Баєра, а в послугах 28-річного футболіста зацікавлені ще кілька клубів.

Контракт Та з Баєром розрахований до літа 2025 року. Сам гравець налаштований покинути команду, тоді як леверкузенці не втрачають надії зберегти захисника.

Раніше повідомлялося, що Компані хоче зберегти Девіса в Баварії.