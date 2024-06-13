Німеччина

Бо разом із тим гравець має власні вимоги.

Німецький універсал Йосуа Кімміх переживав не найкращі часи в мюнхенській Баварії під час каденції Томаса Тухеля на посаді головного тренера.

У підсумку, атмосфера в клубі призвела до того, що 29-річний виконавець ухвалив рішення почати пошуки нового для себе колективу.

Однак тоді постало питання фінансових вимог самого гравця, що, зокрема, зірвало потенційний трансфер до каталонської Барселони.

І оскільки більше реальних претендентів на Кімміха наразі немає, він почав працювати над перемовинами з Баварією щодо нової угоди.

Місцева преса повідомляє, що Йосуа готовий погодитись на новий контракт із підвищенням уже існуючої зарплатні у 20 млн євро на рік.

Проте цього разу Баварія вже не настільки однозначно бачить майбутнє гравця в клубі.

Клуб відкладає остаточне рішення на момент після завершення чемпіонату Європи-2024, коли, можливо, з’являться нові претенденти на німця.

За сезон Кімміх провів 43 матчі, забивши два голи та віддавши 10 гольових передач.