Іспанія

Трансферна сага завершилась.

Барселона мала намір придбати універсала мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха влітку 2024 року. Але перемовини з німцем зайшли у глухий кут.

Як повідомляє Diario Sport, каталонський клуб направив 29-річному півзахиснику пропозицію, але переговори зупинилися через те, що німця не влаштувала фінансова складова.

У «Баварії» Кімміх заробляє близько 19,5 млн євро до сплати податків, але Барса не може собі дозволити платити гравцеві таку суму.

Раніше повідомлялося, що Баварія готова продати Кімміха в Барселону за однієї умови.