Німеччина

Німець буде шукати нове місце роботи.

Німецький фахівець Едін Терзич висловився про відхід з посади головного тренера дортмундської Боруссії. Його слова наводить офіційний сайт "Джмелів".

"Мені неймовірно боляче говорити це всім вболівальникам "чорно-жовтих", але сьогодні я залишаю Боруссію Дортмунд.

Для мене було величезною честю виграти Кубок Німеччини з Боруссією та привести цей фантастичний клуб до фіналу Ліги чемпіонів. Після гри на Вемблі я попросив про зустріч із вищим керівництвом клубу, тому що після десяти років у Боруссії — включно з п'ятьма в тренерському штабі та двома з половиною, як головний тренер — я відчуваю, що нова ера клубу має розпочатися з новою людиною на посаді керманича команди.

Всі, хто мені близький, знають, що мені було дуже важко прийняти це рішення в останні кілька тижнів, але після інтенсивних обговорень моя фундаментальна думка не змінилася. Бажаю Боруссії Дортмунд всього найкращого, і це не прощання — скоро побачимося", — сказав Терзич.

Наразі точно невідомо, хто очолить Боруссію Д, але цілком ймовірно, що це буде Нурі Шахін, який останні півроку працював асистентом Терзича.