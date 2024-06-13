Німеччина

Несподівана відставка в стані фіналіста ЛЧ.

Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення головного тренера Едіна Терзіча.

Раніше стало відомо, що німець хоче залишити клуб, тож керівництво ухвалило відставку 41-річного тренера, попри те, що на початку місяця сторони почали обговорення нового контракту.

У сезоні, що завершився, Боруссія посіла п'яте місце в Бундеслізі і дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, де поступилась Реалу (0:2).

Терзич виграв з Боруссією Кубок Німеччини у 2021 році.

Колишній півзахисник команди Нурі Шахін може очолити "джмелів", а Свен Бендер буде його асистентом.