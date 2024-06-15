Німеччина

Німецький клуб має намір надовго залишити у своєму складі вихованців академії.

Баварія має намір найближчим часом продовжити контракти півзахисника команди Александара Павловича та захисника Йосипа Станішича до 2029 року. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, заробітна плата двох футболістів буде істотно скоригована в бік збільшення.

Зазначається, що Станішич більше не покине мюнхенський клуб, оскільки новий головний тренер Баварії Венсан Компані розраховує на нього. У минулому сезоні хорватський футболіст виступав у складі леверкузенського Баєра з яким став чемпіоном Бундесліги та володарем Кубку Німеччини.

Минулого сезону Александар Павлович дебютував у складі Баварії, загалом відігравши 22 матчі, в яких відзначився двома забитими голами та двома результативними передачами.