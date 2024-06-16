Німеччина

Мюнхенці задоволені прогресом виконавця.

Німецький опорний півзахисник сербського походження Александар Павлович за ходом минулого сезону виник на надзвичайно високому рівні фактично нізвідки, оскільки мюнхенська Баварія вимушено перевела його до складу "дорослої" команди через кадрові проблеми.

Однак 20-річний юнак у підсумку зарекомендував себе з найкращого боку й навіть отримав виклик до національної збірної на Євро-2024, проте через тонзиліт наразі перебуває поза тренувальним процесом.

А тим часом у клубі вирішили закріпити з гравцем співпрацю новим контрактом аж до 2029 року, про що було оголошено офіційно.

Баварія розглядає Павловича в якості основи для майбутнього клубу.

У цьому сезоні Александар відіграв 25 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.