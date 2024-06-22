Німеччина

Француз близький до переїзду з Лондона до Мюнхена.

Баварія досягла домовленості з Крістал Пелес щодо підписання правого вінгера Майкла Олісе, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що мюнхенці віддадуть за 22-річного француза близько 60 мільйонів євро. Контракт із ним, імовірніше за все, буде розраховано до кінця червня 2029 року.

У боротьбі за Олісе Баварія випередила ряд топ-клубів англійської Прем'єр-ліги.

Протягом сезону-2023/24 нападник узяв участь у 19 матчах Крістал Пелес у всіх турнірах, відзначившись 10 голами і 6 асистами. Частину минулої кампанії він пропустив через травму.