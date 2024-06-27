Німеччина

У клубі розраховують на свого вихованця.

Захисник Йосіп Станішич оновив свою угоду з мюнхенською Баварією, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Новий контракт із 24-річним хорватом розраховано до кінця червня 2029 року. Очікується, що сезон-2024/25 гравець проведе в складі мюнхенців.

Протягом минулої кампанії Станішич представляв на правах оренди Баєр, узявши участь участь у 38 матчах у всіх турнірах (4 голи і 6 асистів). Із леверкузенцями Йосіп став чемпіоном Німеччини, виграв Кубок країни та дістався фіналу Ліги Європи УЄФА.