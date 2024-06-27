Німеччина

Поляк повертається до клубу в новій для себе ролі.

Лукаш Піщек повертається до дортмундської Боруссії, за яку він виступав протягом 11 років (2010-2021). Про це поляк повідомив на своїй сторінці в Twitter/X.

Піщек після відходу з Боруссії представляв рідний для себе клуб Гочалковіце. Команда зараз перебуває в четвертому дивізіоні Польщі. У сезоні-2023/24 39-річний виконавець узяв участь у 24 матчах, відзначившись 2 голами та асистом. Із березня 2023 року він виконував роль граючого тренера.

Вже в липні Піщек завершить кар'єру гравця, ставши асистентом нового головного тренера Боруссії (Дортмунд) Нурі Шахіна.

"Я дуже радий повернутися до Боруссії, цього разу в якості помічника тренера. Дякую за довіру", — написав поляк, звернувшись до Шахіна та клубу.